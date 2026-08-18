OSX anuncia nueva temporada de conciertos

agosto 17, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana anunció la programación correspondiente a su nueva temporada de conciertos, destacando un repunte significativo en el interés del público.

Durante la presentación del programa, los directivos señalaron que la temporada fue diseñada con un enfoque versátil para abarcar desde grandes obras del repertorio clásico hasta piezas contemporáneas y colaboraciones especiales.

El inicio de las actividades estará marcado por el concierto conmemorativo de aniversario el próximo 21 de agosto, fecha en que se presentará el estreno local de la obra «Circe», de una joven compositora de la Ciudad de México, además de interpretar piezas de Maurice Ravel y el Concierto para violín de Ludwig van Beethoven a cargo del solista Francesco Fullana.

La cartelera contempla también conciertos didácticos con obras de Edvard Grieg y Wolfgang Amadeus Mozart, así como la participación en el aniversario de la Facultad de Arquitectura de la UV.

De igual manera, se integran programas especiales que exploran la música popular en formato sinfónico, entre los que destacan una presentación de mariachi el 10 de septiembre con la maestra Fátima Corona, un homenaje sinfónico a José José, y la ejecución del Réquiem de Giuseppe Verdi.

La temporada concluirá con el 13° Festival OSX de Música de Cámara y un concierto navideño en conjunto con el grupo Tlen Huicani, dirigido por Alberto de la Rosa y con Francisco Sánchez como director invitado, consolidando así una oferta cultural diversa para la comunidad académica y el público en general.