Pixar revela el primer vistazo de “Coco 2”; se estrenará en 2029

Pixar revela el primer vistazo de “Coco 2”; se estrenará en 2029

agosto 17, 2026

El estudio Pixar reveló nuevos detalles de “Coco 2” durante la convención D23, celebrada este 14 de agosto en Anaheim, California, donde presentó el arte conceptual.

La secuela mostrará al protagonista Miguel Rivera ahora como un adolescente y contará nuevamente con Benjamin Bratt, quien regresará como Ernesto de la Cruz.

Durante la presentación, el estudio cinematográfico mostró imágenes de Miguel con un corte de cabello moderno mientras camina por las calles de Santa Cecilia.

El protagonista conservará elementos de su primera aventura, como su guitarra blanca y su inseparable xoloitzcuintle “Dante”, quienes volverán para esta nueva historia.

En uno de los artes conceptuales se pudo ver a Mamá Coco abrazando a Miguel, en uno de los momentos que más llamaron la atención durante la presentación.

Además, otra imagen anticipó el regreso de Ernesto de la Cruz como posible antagonista de la secuela. El estreno de “Coco 2” está previsto para noviembre de 2029.