Cerrán carril de Chedrahui Caram a la altura de Plaza Crystal por obras de rehabilitación

Cerrán carril de Chedrahui Caram a la altura de Plaza Crystal por obras de rehabilitación

agosto 17, 2026

Redacción/Xalapa. A través de un comunicado del ayuntamiento, se dio a conocer que a partir de esta noche, 17 de agosto del presente año, se dará inicio a la obra de rehabilitación de losas de concreto hidráulico, en doble turno, en la avenida Antonio Chedraui Caram, entre la calle Tatahuicapan y la avenida Lázaro Cárdenas.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada, así como tomar vías alternas y prever sus tiempos de traslado.