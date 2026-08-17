Falso que Daniel Martín Lois deje el Comité de Carnaval de Veracruz

agosto 17, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- La presidenta municipal de Veracruz, Rosa María Hernandez Espejo, descartó la salida de Daniel Martín Lois del Comité de Carnaval, versión que circuló recientemente en redes sociales.

Dijo que Martín Lois seguirá al frente del evento, y calificó como positivo su desempeño al frente del primer Carnaval que organizó, pues los resultados fueron positivos, por lo que insistió en que su supuesta salida es “fake news”.

Cuestionada sobre las publicaciones que critican el trabajo de empresario, dijo que se trata de señalamientos sin fundamento que responden a intereses ajenos a los de la administración que ella encabeza.

Fuentes municipales confirmaron a esta redacción que Daniel Martín Lois se sometió a un proceso médico ambulatorio menor, y no tiene ningún problema de salud que le impida continuar en su cargo.