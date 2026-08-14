Próxima Mesa Directiva del Congreso de Veracruz será presidida por un hombre

agosto 14, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La diputada local de Morena, Naomi Gómez Santos, adelantó que será en septiembre cuando se elija a la nueva Mesa Directiva que funcionará durante el último año de ejercicio constitucional de la actual Cámara.

La presidenta explicó que durante agosto podría convocarse a una sesión de la Diputación Permanente y posteriormente, el día 31, se prevé llamar a un periodo extraordinario en el que se realizaría el proceso para definir a quienes integrarán la nueva Mesa Directiva.

Gómez Santos, quien fue electa para presidir la Mesa Directiva durante el segundo año de la actual Legislatura, señaló que todavía no existe una definición sobre quién ocupará la presidencia y si se mantendrá una mujer al frente o corresponderá a un hombre, ya que la normativa no establece que el cargo deba ser ocupado por una persona de determinado sexo.

“No hay alguna normativa que diga que tenga que ser mujer o que tenga que ser hombre. Obviamente, nosotros sí queremos tratar de ver chance y una alternancia. No lo sé, o sea, es algo que vamos a analizar”, explicó.

La legisladora indicó que la decisión corresponderá al conjunto de diputadas y diputados, debido a que la elección de la Mesa Directiva se realiza mediante cédulas, en las que cada legislador vota por las propuestas para la presidencia y la secretaría.

Añadió que al interior del grupo parlamentario todavía analizarán las posibles propuestas para la integración de la próxima Mesa Directiva, así como la posibilidad de aplicar un criterio de alternancia.

La nueva Mesa Directiva deberá asumir funciones en septiembre, con el inicio del último año de ejercicio constitucional de la LXVII Legislatura.

La posibilidad de que la presidencia recaiga en un hombre permitiría alternar el género en la conducción del Congreso, luego de que durante los dos primeros años de la actual Legislatura la Mesa Directiva estuvo encabezada por mujeres.

Entre las posibilidades para asumir la presidencia se encuentra el diputado local de Misantla, Luis Vicente Aguilar Castillo, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre quién será propuesto para ocupar el cargo.