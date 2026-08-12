Se amplió perfil profesional para titularidad del ORFIS:

agosto 12, 2026

Redacción/Xalapa. El presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Miguel Guillermo Pintos Guillén, informó en entrevista para En Contacto que se trabaja en la convocatoria para designar a la nueva o nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ORFIS.

El legislador señaló que recientemente se amplió el perfil profesional de quienes podrán participar en el proceso, incorporando áreas como Contaduría Pública, Economía y Administración Pública, además de Derecho.

Por otra parte, el diputado habló sobre la iniciativa que impulsa para eliminar trámites burocráticos y aprovechar herramientas tecnológicas, con la finalidad de agilizar los procesos y facilitar la atención a la ciudadanía.