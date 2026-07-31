Productores de higo de Tatatila, evitan coyotaje, traen a Xalapa a vender su cosecha

Productores de higo de Tatatila, evitan coyotaje, traen a Xalapa a vender su cosecha

julio 31, 2026

Xalapa, Ver.- Al menos 30 productores de higo del municipio de Tatatila arribaron a la ciudad de Xalapa para intentar venderlo de manera directa, luego de que los llamados “coyotes” lo pretenden comprar entre 3 a 5 pesos por kilo.

A través de una iniciativa del Ayuntamiento de Tatatila se organizaron para viajar a la capital e instalarse en la Prolongación Villahermosa para ofrecer casi 6 toneladas de higo, principal producto del municipio de manera directa a un precio de 15 pesos por kilo.

El director de Fomento Agropecuario Municipal, Rosario Méndez Condado dijo que como productores de higo no están recibiendo ningún tipo de apoyo.

“Lo trajimos a la ciudad de Xalapa para vender de manera directa su mercancía, evitando así el coyotaje. No estamos recibiendo apoyo como productores de higo, el gobierno no nos ha tomado en cuenta, no nos han reconocido, pero el alcalde nos está apoyando con estos movimientos”.

Y es que, dijo, es necesario que se reconozca como un municipio productor de higo a nivel estatal.

INVADE HIGO POBLANO EL MERCADO

Por otra parte, el productor Salvador Córdoba Méndez denunció que sus ventas se han visto afectadas con la llegada de higo producido en el estado de Puebla.

“A nosotros los compradores se lo están llevando a un precio bajo, por eso decidimos bajar a venderlo en la capital. Le invertimos a las fincas, fertilizantes, nos están pagando a 5 pesos”.

En ese sentido, indicó que buscan organizarse para contactar con compradores directos y evitar el coyotaje, que pagan el producto al precio que quieren.

Otra productora indicó que el año pasado se vendió hasta en 35 pesos el kilo de higo, sin embargo este año lo quieren comprar a solo 3 o 5 pesos, por lo que decidieron bajar a la ciudad a venderlo directamente a la población.

Finalmente, lamentó que para el higo no hay apoyo para otros productos pero no para el higo, a pesar que en Tatatila el producto que ayuda a la comunidad es el higo.