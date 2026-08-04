En septiembre concluirá primera etapa de la rehabilitación del Estadio Xalapeño

agosto 4, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La primera etapa de la rehabilitación del Estadio “Heriberto Jara Corona” de Xalapa concluirá el próximo mes de septiembre y se plantea iniciar con los trabajos en la pista de atletismo, dijo la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Se trata dijo de un plan de recuperación de espacios públicos y culturales en la ciudad de Xalapa, a cargo del titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

“Se está arreglando todo, si ustedes se acuerdan estaba el techado con fierros oxidados, se ha arreglado todo, la iluminación, cancelería, cables, banquetas, donde están las gradas, se quiere dejar como fue en el inicio, como los estadios, recuperarlo”.

La mandataria señaló que se realiza un trabajo de rehabilitación para que dure 100 años más.

Cuestionada sobre la rehabilitación de la pista, refirió que será en una segunda etapa, para analizar cuál será el trabajo que se realizará para que quede bien.

«Yo ahorita les dije que se metieran en esto y luego vamos por la pista, porque ahora resulta que ya hay varias; ha avanzado mucho y Tartán es una marca. Entonces hay unas mejores, otras peores, no sé. Entonces en eso nos van a ayudar».

Finalmente, destacó que una vez que se concluya con la rehabilitación del Estadio Xalapeño se tiene contemplado hacer trabajos a la Biblioteca de la Ciudad,la cual presenta un deterioro importante.