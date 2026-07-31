“El Mencho” habría estado enterado de ejecución de Carlos Manzo: Harfuch

julio 31, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La captura de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no sólo representa un avance en la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, sino que también abrió nuevas líneas de investigación que alcanzan al máximo líder de la organización, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y reforzó la indagatoria sobre el feminicidio de la influencer Valeria Márquez.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que “El R1” fue detenido en un operativo realizado en Atotonilco El Alto, Jalisco, tras varios meses de labores de inteligencia coordinadas entre el Ejército, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

El funcionario explicó que Ramón Ángel “N” es señalado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, al haber ordenado, planeado y financiado el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, Michoacán.

Hasta ahora, las investigaciones han derivado en 31 personas detenidas, entre autores materiales, operadores logísticos, reclutadores, colaboradores y personas que facilitaron información para concretar el homicidio.

Sin embargo, uno de los anuncios más relevantes fue que las investigaciones también apuntan hacia “El Mencho”.

Al responder preguntas de la prensa, García Harfuch reveló que existen indicios obtenidos mediante dos testimonios y comunicaciones intervenidas con autorización judicial que indican que Nemesio Oseguera tenía conocimiento del asesinato del alcalde, aunque aclaró que no existen pruebas para afirmar que haya ordenado el crimen.

“Hay indicios, esto todavía no lo tenemos con total solidez, de que Nemesio Oseguera tuvo también conocimiento sobre este crimen”, señaló.

El secretario subrayó que, de acuerdo con las pruebas reunidas hasta ahora, quien dio la orden fue “El R1”, mientras que la posible responsabilidad del líder del CJNG continúa bajo investigación, revelando que el móvil de la ejecución sería la “provocación” que el edil fallecido hacía hacia el combate al CJNG saliendo a las calles y territorio de Uruapan a hacer operativos.

Asimismo, dejó claro que la captura de Ramón Ángel “N” no significa el cierre del caso, pues todavía faltan las audiencias judiciales y podrían registrarse nuevas detenciones de integrantes de esa célula criminal.

“Se pueden dar más detenciones relacionadas, por supuesto, de otros actores de la célula criminal”, afirmó.

Otro de los aspectos que destacó el Gabinete de Seguridad fue la presunta participación de la estructura encabezada por “El R1” en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco.

García Harfuch informó que las investigaciones establecieron que esa célula criminal habría participado en el crimen y que el caso mantiene una línea de investigación relacionada con Francisco “N”, expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel “N”.

Aunque el funcionario no ofreció mayores detalles sobre el avance de esa carpeta, confirmó públicamente el vínculo entre la organización criminal dirigida por “El R1” y uno de los feminicidios que mayor indignación provocó a nivel nacional.

De acuerdo con las investigaciones, la organización encabezada por Ramón Ángel “N” operaba en diversos municipios de Michoacán y Jalisco, donde controlaba rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, además de obtener recursos mediante extorsiones y cobro de piso a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes y transportistas.

Las autoridades también atribuyen a esta estructura múltiples homicidios y agresiones contra grupos rivales, además de mantener redes de apoyo e infiltración que facilitaron el asesinato del alcalde de Uruapan.

El secretario recordó que “El R1” era considerado desde hace más de una década como uno de los operadores históricos del CJNG y que ya había sido detenido en 2012 por su participación en la ola de narcobloqueos registrada en Jalisco y Colima tras la captura de Erick Valencia Salazar, “El 85”, aunque recuperó su libertad en 2022.

Con su reaprehensión, el Gobierno federal considera que asestó un golpe relevante a una de las estructuras más violentas del CJNG, aunque García Harfuch enfatizó que las investigaciones continuarán tanto para detener al resto de la célula criminal como para esclarecer plenamente la posible participación de mandos superiores, incluido “El Mencho”, en el asesinato del alcalde de Uruapan y otros hechos de alto impacto.