Analizarán ampliar la ciclovía de Ruiz Cortines

julio 29, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

En la ciudad se analizará la posibilidad de ampliar la ciclovía de Ruiz Cortines e instalar algunas más en otros espacios afirmó la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos.

Explicó que esta es una demanda de colectivos de ciclistas de la ciudad, lo que actualmente se encuentra en estudio.

«Hay colectivos de ciclistas, especialistas en movilidad que plantean que podemos seguir creciendo en la ciclovía, hay que hacer los estudios correspondientes, le toca al área de Desarrollo Urbano, pero es una buena idea y es una demanda que hay que parte de Xalapa se pueda adecuar y seguir creciendo», expresó.

La edil señaló que hay estándares sobre los kilómetros de ciclovía en la ciudades y Xalapa aún está lejos de ello, aunque la intención es seguir avanzar en ello.

«La idea es que se pueda crecer y también ir trabajando con la gente otro tipo de cultura de movilidad. No nada más son los autos, la gente camina, anda en bicicleta, patines, patín, y otros aparatos eléctricos que nos ayudarían mucho a bajar el número de vehículos circulando, la contaminación y el ruido».

Además, dijo, esto conlleva también una estrategia de seguridad vial para que la gente que transita en otro tipo de vehículo que no sea el auto, cuente con todas las condiciones de seguridad.

Sostuvo que hay colectivos de ciclistas y movilidad que se han acercado al ayuntamiento, de manera particular al área de Desarrollo Urbano para hacer sus propuestas, mismas que serán analizadas.