La transformación de la manufactura impulsa nuevas oportunidades para el talento especializado en México

julio 27, 2026

La industria manufacturera mundial vive una transformación sin precedentes impulsada por la regionalización de las cadenas de suministro, la adopción acelerada de nuevas tecnologías y la necesidad de fortalecer la resiliencia operativa. En este contexto, el talento especializado se ha convertido en un factor clave para aprovechar las oportunidades que está generando la reconfiguración del comercio global.

De acuerdo con el estudio Global Insights Manufactura 2026 de ManpowerGroup, el 42% de los empleadores manufactureros planea contratar personal durante el tercer trimestre de 2026, mientras que cuatro de cada diez prevén mantener estable su plantilla. Estos datos reflejan que, aun en un entorno económico desafiante, la demanda de talento continúa siendo un componente estratégico para el crecimiento del sector.

La transformación de las cadenas globales de suministro está impulsando nuevas inversiones y una mayor regionalización de la producción. Las empresas buscan acercar operaciones a los mercados de consumo, diversificar riesgos y construir cadenas de abastecimiento más resilientes, una tendencia que abre oportunidades relevantes para economías manufactureras como México.

“La manufactura enfrenta una oportunidad histórica. La combinación de nuevas inversiones, innovación tecnológica y cambios en las cadenas de suministro está elevando la demanda de talento especializado. Las organizaciones que logren desarrollar las capacidades que requiere esta nueva etapa estarán mejor posicionadas para crecer y competir en el largo plazo”, señaló Beatriz Robles, Directora de Manpower para Latinoamérica.

Para México, este escenario representa una oportunidad estratégica. Sin embargo, capitalizar plenamente el potencial que generan el nearshoring y las nuevas inversiones requerirá acelerar la formación de talento especializado. Actualmente, el 71% de los empleadores del sector manufacturero reporta dificultades para encontrar el personal calificado que necesita, lo que coloca al desarrollo de habilidades como una prioridad para la competitividad empresarial.

La transformación también está siendo impulsada por la automatización y la manufactura inteligente. El estudio revela que el 93% de los fabricantes considera que estas tecnologías modificarán la composición de su fuerza laboral, generando una mayor demanda de perfiles con conocimientos técnicos, habilidades digitales y capacidad para trabajar con sistemas automatizados.

Lejos de sustituir el talento humano, la innovación tecnológica está redefiniendo los perfiles profesionales más valorados dentro de la industria. Los trabajadores con capacidades en análisis de datos, resolución de problemas, mantenimiento avanzado, programación y operación de tecnologías emergentes serán cada vez más relevantes para la productividad y competitividad del sector.

No obstante, persisten desafíos importantes. El 60% de los trabajadores del sector señala no haber recibido capacitación durante los últimos seis meses, lo que subraya la necesidad de fortalecer las estrategias de upskilling y reskilling para cerrar las brechas de habilidades y acompañar la evolución tecnológica de la industria.

“La disponibilidad de talento especializado será uno de los factores que determinará qué países y regiones podrán capturar el valor de la nueva manufactura global. La inversión en capacitación, desarrollo de habilidades y planeación estratégica de la fuerza laboral será tan importante como la inversión en infraestructura o tecnología”, concluyó la experta.