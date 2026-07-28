Fisicoculturista es detenido tras presuntamente asesinar a sus padres y dejar herido a su hermano en San Pedro Cholula

Fisicoculturista es detenido tras presuntamente asesinar a sus padres y dejar herido a su hermano en San Pedro Cholula

julio 27, 2026

Un fisicoculturista y entrenador profesional de 30 años, identificado como Ángel “N”, fue detenido tras presuntamente asesinar a golpes a sus padres —ambos adultos mayores de entre 60 y 70 años— y dejar gravemente herido a su hermano de 13 años dentro de su vivienda de San Pedro Cholula.

⇒ Los hechos se registraron entre la noche del sábado 25 y la madrugada del domingo 26 de julio de 2026, en un inmueble del Fraccionamiento Fuentes de San Pedro (también referido como Fuentes de Camino Real 1), ubicado en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, en de San Pedro Cholula, Puebla.

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios de vecinos, los habitantes del sector escucharon gritos y discusiones provenientes del domicilio, por lo que llamaron al número de emergencias 911.Trascendió que el propio sospechoso realizó una llamada a la misma línea argumentando que atravesaba por una crisis de salud mental.

Al llegar al sitio, los agentes de la Policía Municipal fueron recibidos por el agresor, quien presentaba una conducta errática, lanzaba frases incoherentes y les afirmó que “Dios lo había escogido” para “renovar la zona”, invitándolos a pasar a la vivienda. Al ingresar, los uniformados localizaron habitaciones con manchas de sangre y hallaron a las tres víctimas con severas lesiones.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron el fallecimiento de la pareja de la tercera edad en el lugar de los hechos. Por su parte, el adolescente de 13 años fue atendido de urgencia y trasladado bajo código rojo a un hospital de la región debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

Investigación por adicciones e historial de violencia

En tanto, Ángel “N” fue asegurado en el sitio y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para definir su situación jurídica y determinar su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que el sospechoso enfrentaba problemas severos de adicción a sustancias ilícitas y que apenas dos semanas atrás había salido de un centro de rehabilitación. Fuentes cercanas al caso revelaron, además, que la familia contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar generada por el fisicoculturista desde meses atrás.

⇒ En redes sociales, donde difundió un video con un mensaje confuso momentos antes de los hechos, el detenido se promocionaba como nutricionista deportivo, preparador físico y atleta de alto rendimiento.