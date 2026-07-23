Hay una primera detenida por el caso Dafne; joven de 18 años es arrestada tras acudir a comparecer

Hay una primera detenida por el caso Dafne; joven de 18 años es arrestada tras acudir a comparecer

julio 23, 2026

Redacción.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó sobre la primera detención relacionada con la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que falleció tras participar en un campamento de la Academia Militarizada Doenitz.

La detenida es Dana Yanina “N”, de 18 años, quien acudió de manera voluntaria a comparecer ante el Ministerio Público como parte de las investigaciones. Al concluir su declaración, agentes ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión previamente autorizada por un juez.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la joven se desempeñaba como cadete recién egresada y auxiliar de instrucción durante el curso de verano en el que ocurrieron los hechos.

La Fiscalía precisó que la investigación continúa bajo el protocolo de feminicidio y que la imputada será presentada ante un juez de control para la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el grado de participación que presuntamente tuvo la joven en la muerte de la menor, ni han confirmado si existen más órdenes de aprehensión derivadas de la investigación.

El caso de Dafne ha generado indignación a nivel nacional y mantiene bajo escrutinio las condiciones y protocolos de seguridad de la Academia Militarizada Doenitz, donde la adolescente perdió la vida durante un campamento de verano.