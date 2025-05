Y tenemos que seguir adelante

mayo 14, 2025

En tanto se pacifica el estado de los tiempos violentos por los que atravesamos, le cuento lector, lectora querida, que la noche del pasado martes en una emboscada fueron asesinados Esteban Alfonseca, quien fuera alcalde de Actopan y su acompañante Edmundo Martínez Pérez, mientras transitaban por una carretera rural que conecta Mozamboa con Actopan, al volver de un mitin político que encabezó el candidato por el MORENA a la alcaldía de aquel lugar, Eduardo Utrera Carreto; la gobernadora Rocío Nahle, abanderó ayer a la delegación estatal, que participará en la Olimpiada Nacional CONADE 2025.

De momento la delegación veracruzana, está compuesta por aproximadamente 800 jóvenes deportistas de entre 12 y 23 años, quienes competirán en 32 disciplinas, incluyendo básquetbol, voleibol, natación, triatlón y ajedrez, en la Olimpiada Nacional CONADE 2025, que se celebra del 15 de mayo al 30 de junio en diversas sedes, como Tlaxcala, Colima, Puebla, Yucatán y Jalisco .

La gobernadora Nahle, entregó simbólicamente los uniformes a los atletas, destacando el compromiso del gobierno estatal con el deporte y la juventud, en tanto Crisanto Grajales Valencia, director del Instituto Veracruzano del Deporte y cuatro veces olímpico en triatlón, resaltó el esfuerzo de los más de 3,600 jóvenes, que compitieron en la etapa estatal para integrar la selección. “Este año, el Instituto Veracruzano del Deporte ha apoyado a un 50 por ciento más de atletas que el año pasado”, señaló el veterano deportista.

La gobernadora Nahle reiteró su apoyo a los atletas, asegurando que el gobierno estatal estará presente en cada etapa de su participación. “Van a contar con todo el apoyo. Que ustedes sientan que el Gobierno del Estado tiene el respaldo en todas las disciplinas”, afirmó la mandataria veracruzana.

Con este abanderamiento, Veracruz demuestra su compromiso con el desarrollo deportivo y el respaldo a sus jóvenes talentos, quienes representarán con orgullo al estado en la Olimpiada Nacional CONADE 2025, porque con educación, deporte y desarrollo económico, será como a largo plazo la violencia deje de ser el monstruo de 7 cabezas, que azota gran parte de nuestro querido estado.

Cosas de la vida y menudencias

Tras los últimos hechos violentos ocurridos en el estado, se desplegarán 3 mil 500 elementos de la Guardia Nacional en Veracruz, así lo dio a conocer ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch.

También García Harfuch, dio a conocer que las investigaciones para esclarecer el multihomicidio de Texistepec siguen su curso, el asesinato de Yesenia Lara y las otras 4 víctimas, no quedará impune.

Luego de días de publicaciones y aseveraciones en contra de la gobernadora Rocío Nahle y un presunto amigo de la prima del cuñado de la vecina del esposo de la tía que le compró el paracetamol a don Ramón, la presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta dirigida en la Mañanera del Pueblo, dijo que se revisará lo que se tenga que revisar y para eso está la Secretaría Anticorrupción.

También el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo replicó la versión del reportaje de Animal Político y que han retomado tantísimas publicaciones más y la gobernadora Nahle, también hizo lo propio y ha estado declarando y posteando en redes sociales al respecto…

En fin y como el horno no está para bollos, nos leemos mañana lector, lectora querida, no sienten como que están en un bucle infinito del cual pensábamos que ya habíamos salido y no, aquí seguimos.