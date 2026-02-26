Y sigue el cabildeo por la Reforma Electoral 

febrero 26, 2026

Ayer el senador Luis Armando Melgar Bravo, rechazó la Reforma Electoral, tal como está planteada y adelantó contrario a lo que habría dicho el senador Manuel Velasco el pasado martes, que votará en contra si no se cambian aspectos clave para él y su cofradía, además aseguró que al interior de su bancada, existen votos suficientes para impedir que la reforma pase en el Senado de la República.

Melgar Bravo sostiene que la reforma electoral tal y como está, no fortalecerá la libertad y competencia democrática, además de que se alterará el equilibrio de la representación proporcional, por lo que su voto será definitivamente en contra, a menos que se modifiquen esas “líneas rojas” para los verdes.

Ahora que independientemente de el tema del INE y el massari, lo que verdaderamente le preocupa a los verdes, es el tema de la representación proporcional, porque sin eso prácticamente desaparecerían, vaya que para nadie es un secreto, que pocos son los militantes del verde, que son capaces de ganar elecciones en las urnas.

Y con tan mala suerte, que intentar defender ese asunto de la representación proporcional, justo ahora estando candente el feísimo asunto del diputado Sergio Mayer, quien de Garibaldi pasó a las filas del MORENA, de ahí a San Lázaro, para luego ingresar la Casa de los Famosos, dejando tirada la curul sin importarle un comino la representación proporcional, esa que tanto defiende el PVEM.

En fin que la figura de la representación proporcional, que hoy ha sido malbaratada, nació con una muy noble intención: la de garantizar representación a las minorías, equilibrar el poder territorial de las mayorías aplastantes y permitir que perfiles técnicos o de causa, llegaran a la cámara sin depender de la maquinaria del voto directo, esto en teoría sería una válvula de pluralidad, sin embargo en la práctica, como todo en la política de estos últimos años, se acorrientó y acabamos con unos diputados plurinominales justo como Sergio Mayer… que no sirven casi para nada.

Cosas de la vida y menudencias

Y luego de los lamentables sucesos ocurridos en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez y de la exhaustiva revisión que hizo doña Lupe Osorno de las instalaciones, estas cerraron temporalmente y no serán reabierta hasta que cumpla todas las normas de seguridad y protección civil requeridas.

Así los hizo saber la titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, quien explicó que el recinto está clausurado porque no contaba con un programa interno de protección civil, documento obligatorio para eventos públicos, y que hasta que no se regularice esa situación, no se podrá abrir ni parcialmente, ni totalmente.

De momento Lupe Osorno, se coordina con la alcaldesa de Boca del Río, MaryJose Gamboa, para encontrar formas seguras de retomar actividades, pero la apertura depende del cumplimiento de todos los requisitos, hasta ahora el ayuntamiento boqueño, solo ha intercedido por los deportistas que entrenan en la pista de atletismo, que son los directamente afectados.

En fin, lector, lectora querida la reforma de la presidenta Sheinbaum, peor que un parto de primeriza añosa, nos leemos mañana.

