Xalapa será sede de encuentro nacional en medio de alerta por violencia política contra mujeres

mayo 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- En un contexto donde Veracruz se mantiene entre los estados con mayor incidencia de violencia política contra las mujeres, la presidenta del capítulo estatal de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, Mónica Mendoza Madrigal, advirtió que esta problemática sigue siendo una constante y podría agravarse rumbo al próximo proceso electoral.

“Veracruz se mueve en distintos lugares dentro del parámetro nacional de violentadores políticos, ha estado mucho tiempo en el segundo lugar nacional y a veces oscila hacia el tercero o cuarto, nunca se ha movido dentro de los cinco primeros lugares”, señaló.

Ante este panorama, se anunció que Xalapa será sede del Quinto Encuentro Nacional de Mujeres Políticas Mexicanas, a realizarse del 16 al 18 de octubre de 2026, bajo el lema “Igualdad sustantiva sin violencia política”.

Mendoza Madrigal destacó que la realización de este encuentro en un año previo a elecciones de diputaciones locales y federales resulta estratégica, ya que los periodos electorales suelen intensificar los casos de violencia política de género.

El evento, organizado por la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, tiene como objetivo fortalecer la participación política de las mujeres mediante el análisis, intercambio de experiencias y la construcción de estrategias que impulsen la paridad, el acceso a la justicia y la erradicación de este tipo de violencia.

Durante tres días se llevarán a cabo conferencias y mesas de análisis sobre temas como la participación de las mujeres en partidos políticos, la impartición de justicia en casos de violencia política, así como redes de mentoría y liderazgo.

Entre las actividades destacadas se contempla la participación de figuras nacionales de la política y la academia, además de la conferencia magistral de la feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, quien también recibirá un reconocimiento.

El encuentro coincidirá con la conmemoración del aniversario del sufragio femenino en México, consolidándose como un espacio clave para visibilizar y atender los desafíos que enfrentan las mujeres en la vida pública del país.