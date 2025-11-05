Vuelta de los demócratas en EUA es muestra de la desaprobación que hay hacia Donald Trump: Jorge Guillén

noviembre 5, 2025

Redacción/Xalapa. Esta tarde, en entrevista para EnContacto, Jorge Guillén, reveló que los resultados en las elecciones de gubernaturas de Estados Unidos son un resultado de la fuerte desaprobación a las políticas implementadas por Donald Trump.

En ese sentido, la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York, colocan a un personaje político que es contrario a la ideología Trumpista. Aun así, cabe señalar que estos estados no son el bastión fuerte de Trump, por lo que el futuro de Estados Unidos está por verificarse.