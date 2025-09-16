Violencia: México y ONU impulsan Observatorio Nacional sobre violencia digital contra las mujeres

septiembre 16, 2025

La Secretaría de las Mujeres y ONU Mujeres iniciaron los trabajos para la creación del Observatorio Nacional de Violencia Digital, un espacio que busca enfrentar el creciente problema del ciberacoso en el país, que afecta a 9.4 millones de mexicanas, principalmente jóvenes de entre 18 y 30 años.

En la primera de seis mesas de trabajo, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, advirtió que es urgente frenar la violencia en línea. “Las violencias que vivimos en la calle, en la familia, en los distintos espacios donde convivimos, no deben trasladarse al espacio digital”.

La funcionaria también hizo un llamado a que las plataformas digitales asuman su responsabilidad y se establezcan sanciones claras contra quienes difunden, agreden o exhiben información privada sin consentimiento, pues este delito genera daños psicológicos y sociales graves.

Acciones propuestas

Durante el encuentro, en el que participaron ONU Mujeres, organizaciones civiles y colectivas feministas, se plantearon acciones como la creación del Observatorio Nacional de Violencia Digital, la elaboración de manuales de atención institucional y para víctimas, así como la identificación de vacíos legales que dificultan el acceso a la justicia.

Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, invitó a que este tema se discuta también en los hogares y círculos cercanos, ya que la violencia digital afecta a mujeres de todas las edades.

Próximos pasos

Las siguientes mesas abordarán temas clave, como acceso a la justicia, datos y estadísticas, prevención, educación y seguridad digital, así como la intervención en la “manósfera” y la construcción de un marco legal más sólido.

Participación internacional y social

El evento, realizado en la sede de la Secretaría de las Mujeres, contó con la participación de la representante de ONU Mujeres en México, Moni Pizani Orsini; la titular del Fondo de Población de la ONU, Alanna Armitage; la periodista y embajadora de ONU Mujeres, Marion Reimers; así como representantes de organizaciones como Cultivando Género, Defensoras Digitales y Luchadoras.

Los participantes coincidieron en que este primer paso constituye un avance histórico hacia la construcción de políticas y regulaciones reales para erradicar la violencia digital contra mujeres y niñas en México.