Inacción climática amenaza el crecimiento económico global: ONU

noviembre 10, 2025

La ONU advirtió que no actuar frente al cambio climático tendrá consecuencias económicas graves, los países que retrasen la transición enfrentan mayor riesgo de estancamiento y pérdida de crecimiento. La falta de medidas puntuales elevaría la probabilidad de choques en la producción y en la inversión, afectando la actividad económica a mediano y largo plazo.

Desde la Amazonia, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la apertura de la COP30, afirmó que: “Cada acción para fomentar la resiliencia ayuda a salvar vidas, fortalecer las comunidades y proteger las cadenas de suministro globales de las que depende toda economía”.

La inacción también presiona los precios, sin inversiones en adaptación y mitigación, las interrupciones por fenómenos extremos y la fragilidad de las cadenas de suministro se traducen en costos más altos para empresas y consumidores, impulsando la inflación.

Los países en desarrollo son especialmente vulnerables por la brecha de financiamiento para adaptación; sin recursos públicos y privados suficientes, las pérdidas productivas aumentarán y costarán empleos y capacidad de recuperación. Eso agrava la desigualdad entre economías y limita la posibilidad de crecimiento sostenido.

Los impactos sanitarios y laborales contribuyen al riesgo macroeconómico, olas de calor, enfermedades y daños a infraestructuras elevan el gasto público en salud y reducen la productividad laboral, lo que a su vez afecta la oferta y coloca presión adicional sobre precios y empleo.

La ONU y organismos internacionales coinciden en que invertir ahora en resiliencia climática y en la transición baja en emisiones es la mejor defensa contra un ciclo de estancamiento e inflación.