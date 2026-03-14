Veracruz y Oaxaca realizan operativo conjunto: desmantelan centro de operación criminal y detienen a dos

marzo 13, 2026

En un operativo conjunto entre autoridades de Veracruz y Oaxaca fue localizado un centro de operaciones vinculado a un grupo criminal, donde se aseguraron armas, uniformes militares, vehículos con logotipos de fuerzas federales y se detuvo a dos presuntos delincuentes.

En un comunicado, la Fiscalía General de Oaxaca informó la detención de estas dos personas identificadas como Ulises “N”, de 27 años, y Ramiro “N”, de 38 años, quienes serían parte de una célula delictiva que estaría ligada con bloqueos ilegales en caminos y carreteras, principalmente en el Estado de Veracruz.

⇒ En estos hechos participaron las Fiscalías de Oaxaca y Veracruz, así como las Secretarías de Seguridad Pública de ambas entidades, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

El operativo se realizó en Tezonapa, Veracruz, y en el municipio de Cosolapa, Oaxaca; a ambos municipios los divide solo una calle. En esta zona, de la región de la Cuenca del Papaloapan, fue localizado un centro de operaciones ligado al grupo criminal de “El Tigre”, que opera principalmente del lado de Veracruz.

Además de la detención de los dos presuntos integrantes de esta célula, fueron aseguradas armas de fuego y réplicas; uniformes de las Fuerzas Armadas y equipo táctico que era usado para usurpar funciones oficiales para la comisión de actividades ilícitas; asimismo, credenciales, decenas de dosis de drogas, así como vehículos de diferentes tipos.

“La Fiscalía de Oaxaca reitera su compromiso de fortalecer las labores de seguridad y procuración de justicia, a través de la coordinación interinstitucional y en estrecha colaboración con instancias de los estados vecinos, para garantizar la paz social en las ocho regiones de la entidad”.