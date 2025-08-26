Veracruz se suma al fortalecimiento del empleo juvenil con más de 787 vacantes

agosto 26, 2025

Con la participación de 49 empresas y dependencias públicas, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) llevó a cabo la Cuarta Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, un espacio que reunió 787 oportunidades laborales dirigidas a las y los jóvenes en la capital.

De este total, 50 vacantes correspondieron a la bolsa de trabajo del Servicio Nacional de Empleo; 160 a esquemas de movilidad interna; 80 a movilidad externa, y 497 fueron ofertadas directamente por empresas participantes.

Entre las instituciones y compañías que se sumaron destacaron Desarrolladora Carpín, Tracmorsa, Telcel, Desarrollos Asfálticos, el INEGI, así como las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Seguridad Pública y el Sistema Penitenciario Estatal. Estas instancias ofrecieron plazas para perfiles como asesor social, médico penitenciario, policía operativo, vendedor eventual, guardia de seguridad y policía estatal.

Durante el acto inaugural, el titular de la STPSP, Luis Arturo Santiago Martínez, destacó que por primera vez en décadas la juventud mexicana recibe un impulso presupuestal histórico, con una inversión de 139 mil millones de pesos, es decir, 19 veces más que en los últimos cinco sexenios.

Tan solo en Veracruz, señaló, más de 270 mil jóvenes participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de los cuales siete de cada diez se integran de inmediato al ámbito laboral.

Finalmente, exhortó a las y los asistentes a aprovechar las oportunidades para construir un futuro con perseverancia y reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de seguir impulsando espacios de vinculación laboral juvenil en todas las regiones de Veracruz.