Veracruz, entre los primeros lugares en violencia política de género: OPLE

diciembre 3, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Veracruz se mantiene como el segundo estado del país con más casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, afirmó el consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gandhi Olmos García.

Explicó que esta situación es evidente en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas, tanto del Instituto Nacional Electoral como del propio OPLE, donde actualmente se contabilizan alrededor de 85 personas sancionadas, entre hombres, mujeres e incluso medios de comunicación.

En relación con la anulación de la elección municipal de Jáltipan, Olmos García recordó que el Tribunal Electoral determinó esta medida tras identificar violencia política de género. No obstante, señaló que el caso aún está en revisión.

“Parece que hoy la Sala Regional Xalapa emitirá una resolución y sabremos si el partido impugnante, Movimiento Ciudadano, logra acreditar su pretensión”, indicó.

El consejero consideró indispensable reforzar estrategias y políticas públicas desde el Consejo General, no solo para los órganos desconcentrados durante procesos electorales, sino también para que tengan impacto en el ámbito educativo.

“Es necesario que estas capacitaciones y políticas para prevenir la violencia contra niñas y mujeres lleguen a escuelas primarias, secundarias y, sobre todo, preparatorias”, subrayó.