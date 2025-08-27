Veracruz apuesta por un modelo integral y humano de salud al celebrar 40 años del Hospital de Río Blanco

agosto 27, 2025

En el marco del 40° aniversario del Hospital Regional de Río Blanco, la Secretaría de Salud reafirmó su compromiso con la transformación del sistema sanitario en Veracruz, orientado a fortalecer la atención primaria, prevenir enfermedades crónicas y promover una cultura de bienestar.

El titular de la dependencia, Valentín Herrera Alarcón, reconoció la labor de las y los profesionales que durante cuatro décadas han hecho del hospital un referente de servicio y entrega a la población, “celebrar este aniversario es también mirar hacia el futuro: necesitamos un sistema de salud más justo, accesible y centrado en las personas”.

Subrayó que la prioridad del estado es consolidar el Primer Nivel de atención para evitar la saturación de hospitales de especialidad, atender de manera preventiva padecimientos crónicos como diabetes, obesidad, insuficiencia renal y cardiovascular, e impulsar la educación en salud, la nutrición y la actividad física.

Asimismo, destacó la importancia de un modelo integral que incluya la salud mental, los cuidados paliativos, la atención oncológica y espacios para un envejecimiento digno, bajo una visión humanista, “curar, aliviar y consolar son los pilares del ejercicio médico”.

Siguiendo la directriz de la gobernadora Rocío Nahle García, el Secretario llamó a la unidad entre instituciones, sociedad civil y profesionales para consolidar un sistema inclusivo, honesto y transparente que entregue resultados y mejore la calidad de vida de las y los veracruzanos.