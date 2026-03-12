Un xalapeño de buena cuna en la ASF

marzo 11, 2026

El 12 de marzo del 2023, luego de batallar con una enfermedad a los 70 años la

luz de la maestra Esther Hernández Palacios se apagó y justo ayer día 10 de

marzo, su sobrino Aureliano Hernández Palacios Cardel, obtuvo 472 votos que

le confieren la mayoría calificada, para ser el nuevo titular de la Auditoría

Superior de la Federación, para el periodo 2026-2034.

Independientemente del gusto enorme que me da como veracruzana, que un

hombre de mi generación y con una conocida trayectoria profesional, haya

logrado tan alto honor, hay que reconocer que Aureliano ha trabajado para

ganarse el lugar que hoy ocupa.

Aureliano es licenciado en economía por la Universidad Cristobal Colón y

maestro en Políticas Públicas la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires,

Argentina y su ingreso a la Auditoría Superior de la Federación fue en el año

2018 como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado y en octubre

de 2025, fue nombrado Auditor Especial de la misma área; años atrás se

desempeñó como Director General de Administración en la Secretaría de Obras

y Servicios de la Ciudad de México.

Hablar de Aureliano y no hablar del peso histórico y político de su familia es

imposible, es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue

secretario particular de Claudia Sheinbaum durante su gestión como Jefa de

Gobierno de la CDMX y nieto de el ilustre Aureliano Hernández Palacios, quien

fue rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de

Justicia de Veracruz.

Su nombramiento fortalece principalmente el grupo compacto y de la confianza

de la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí en Pueblo Quieto, seguro van a

empezar a soñar y resoñar con pactos del pasado, pero la política hoy en día ha

cambiado y los muertos ya no regresan, Aureliano Hernández Palacios

seguramente tendrá una muy buena relación con el gobierno veracruzano,

puesto que la gobernadora Rocío Nahle pertenece a ese grupo compacto

también.

Cosas de la vida y menudencias

Mal y de malas lector lectora querida, pues resulta que ayer en el Senado de la

República, la prensa se acercó a Adán Augusto López para preguntar respeto al

presunto financiamiento que habría hecho el crimen organizado a su campaña

cuando era precandidato a la presidencia de la República, el hombre

desesperado gritó que el no concede entrevistas y salió cual saeta en un taxi…

ayer mismo se supo que la actual pareja de la senadora Andrea Chavez, visitó el

Senado de la República ¡Todo mal!.

Ayer la gobernadora Rocío Nahle como siempre activa estuvo en Alvarado

entregando tarjetas del programa federal Bienpesca y además anunció un

refuerzo estatal de 4 mil pesos adicionales, para los más de 24 mil 800

pescadores y acuicultores del estado, este apoyo busca complementar los

recursos federales y se dispersará a partir del próximo mes de abril.

Pues así las cosas lector, lectora querida, seguramente Hassan Osman desde el

cielo estará feliz del nombramiento de Aureliano en la ASF, nos leemos mañana.