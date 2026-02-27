Tv Azteca se va a concurso mercantil voluntario para reordenar sus deudas

febrero 26, 2026

TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, anunció que iniciará una reorganización financiera, corporativa y operativa mediante un proceso de concurso mercantil voluntario, cuya solicitud se presentará en los próximos días.

En un comunicado, Grupo Salinas indicó que esa herramienta legal “le permitirá preservar su valor y asegurar su continuidad operativa”. El anuncio llega después del millonario pago de impuestos que hizo el grupo al Servicio de Administración Tributario (SAT).

El director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, indicó que el concurso mercantil “permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa, de acuerdo con su capacidad de pago”.

⇒ La reorganización a través del concurso mercantil voluntario fue aprobada en su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada este jueves.

TV Azteca argumentó que la decisión responde a un entorno complejo para la industria de medios, marcado por la transformación del mercado publicitario, la creciente competencia digital y mayores costos operativos, además de presiones financieras acumuladas en los últimos años.

En ese sentido mencionó que en los últimos años, la televisora ha enfrentado desafíos financieros como el pago de más de 3 mil 800 millones de pesos por licencias en 2018, así como el impacto de la pandemia de Covid-19, que redujo la inversión publicitaria y afectó sus ingresos.

A ello se sumó el pago total de obligaciones fiscales al SAT en enero pasado, lo que implicó un impacto financiero adicional. La empresa sostuvo que estos factores generaron presiones que hicieron necesario ordenar integralmente sus deudas y los obliga a “ser responsables y tomar acciones decisivas para sanear las finanzas y reordenar los pasivos de la compañía”.

¿Qué pasará con TV Azteca ante este concurso mercantil voluntario?

De acuerdo con el comunicado, la medida busca fortalecer su estructura financiera, preservar activos y garantizar la continuidad operativa en el largo plazo. La televisora continuará produciendo y transmitiendo contenidos con normalidad durante el proceso.

“Hoy damos un paso estratégico para fortalecer nuestra estabilidad financiera y asegurar la continuidad de la operación”, sostuvo la dirección de la empresa, al señalar que la reorganización forma parte de una estrategia de visión de largo plazo frente a los retos estructurales de la industria.