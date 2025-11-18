Mbappé demanda 300 mdd al PSG por supuestas deudas pendientes

noviembre 18, 2025

Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain se enfrentan en un tribunal francés por reclamos financieros mutuos de millones de dólares, tras la salida del delantero francés al Real Madrid como agente libre en 2024.

Mbappé reclama al PSG más de 300 millones de dólares por conceptos de salarios no pagados, bonificaciones contractuales y daños morales, argumentando que el club mantiene deudas pendientes desde antes de su partida. Su defensa también solicita la reclasificación de su contrato de duración determinada a permanente, lo que generaría compensaciones adicionales.

Por su parte, el PSG demanda al jugador 510 millones de dólares, alegando que su negativa a aceptar una oferta de traspaso del Al Hilal por 300 millones de euros causó un perjuicio económico al club.

La institución francesa acusa a Mbappé de violar obligaciones contractuales y principios de buena fe al ocultar su decisión de no renovar el contrato.

El conflicto se centra en el final de la relación entre ambas partes, que se deterioró cuando Mbappé decidió en 2023 no extender su vínculo con el PSG. El club apartó temporalmente al jugador del equipo principal durante el verano de ese año, medida que la defensa de Mbappé califica como acoso moral.

El tribunal del Conseil de prud’hommes de París tiene previsto emitir su fallo el 16 de diciembre. La resolución podría establecer precedentes significativos para la legislación laboral y los contratos de jugadores en el fútbol francés.

Mbappé se unió al Real Madrid en 2024 después de anotar 256 goles en siete temporadas con el PSG, que ganó la Liga de Campeones este año sin su participación.