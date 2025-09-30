“Deudas se pagan, no se politizan”: Sheinbaum a Salinas Pliego

septiembre 30, 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a las recientes declaraciones del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, en contra del gobierno que encabeza, como un intento de victimizarse y politizar su enorme deuda en impuestos.

Este martes 30 de septiembre, en la Mañanera del Pueblo, la titular del Poder Ejecutivo en México fue cuestionada sobre la reciente entrevista que el propietario de Grupo Salinas dio a la cadena de noticias estadounidenses Fox News, en la cual critica la mala gestión del gobierno mexicano en torno al tema de la inseguridad.

La mandataria mexicana aseveró que el actuar del empresario mexicano se debe a que este cuenta con una deuda fiscal que asciende a los 48 millones de pesos. Asimismo, se refirió a dichas declaraciones como simples mentiras y cuestionó el hecho de que fuese a esparcirlas a medios estadounidenses cuando ya cuenta con una televisora en México que lo hace diariamente.

“Y entonces, quiere politizar este asunto. El que no esté de acuerdo con nosotros es su derecho, pero debe cumplir con las normas, con la ley; es todo lo que decimos en todos los sentidos. “Ahora yendo a Fox News a decir mentiras, además en Estados Unidos, donde tiene deudas”, expuso la presidenta desde Palacio Nacional.

De la misma manera, la dirigente informó que Ricardo Salinas no solo tiene deudas en México, sino también en los Estados Unidos, y que recientemente recibió una carta de sus acreedores estadounidenses que piden reunirse con ella para hablar sobre su situación con el empresario mexicano.