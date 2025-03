Trump declarará el inglés como idioma oficial de EU

febrero 28, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden para hacer del inglés el idioma oficial del país, pese a que en 246 años de historia nunca ha reconocido algún idioma como oficial a nivel federal.

De acuerdo con The Wall Street Journal, Trump tendría planeado decretar el inglés como el idioma oficial bajo el propósito de fortalecer la unidad, la eficiencia en el gobierno y el compromiso cívico dentro de su sociedad, aunque según una encuesta del 2019, aproximadamente 68 millones de estadounidenses hablan un idioma distinto al inglés en su casa.

La polémica en torno a esta medida surge a partir de que se anularía la orden ejecutiva firmada por Bill Clinton en el año 2000 en donde se obligaba a las instituciones de Estados Unidos a ofrecer asistencia lingüística a aquellas personas que no tuviesen pleno dominio del inglés.

No obstante, tampoco se les estaría prohibiendo hacerlo, por lo que podrían seguir emitiendo documentos y servicios en idiomas distintos al inglés, aunque no de forma obligatoria.

Por otro lado, 30 estados de la Unión Americana ya habían otorgado el estatus de oficial a dicho idioma, no obstante, debido a que el país que actualmente dirige Donald Trump se ha enriquecido cultural y económicamente de distintas olas de inmigración que no son angloparlantes, no se había visto la necesidad de hacerlo a nivel federal.