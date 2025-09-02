Trump amaga con enviar tropas a “la ciudad más peligrosa del mundo”

septiembre 2, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con el envío de tropas a la ciudad que calificó como la capital mundial de los asesinatos, Chicago, Illinois. En palabras del magnate, él está dispuesto a “resolver el problema” de la misma manera que lo ha hecho en Washington D.C., y Los Ángeles, California.

Este martes 2 de septiembre, Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social, criticando duramente la criminalidad en la ciudad de Chicago, así como la negación por parte del gobernador del gobernador de Illinois, el demócrata, J. B. Pritzker, a recibir ayuda de la Casa Blanca.

El titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos calificó a la ciudad como “la ciudad más peligrosa en el mundo” apelando al último fin de semana, el cual dejó un saldo de 54 personas heridas en un tiroteo, y ocho personas asesinadas.

“Chicago es la ciudad más peligrosa del mundo, por mucho. Pritzker urgentemente de nuestra ayuda, sólo que todavía no lo sabe. Resolveré este problema rápido, justo como lo hice en Washington D. C.”, escribió el mandatario desde su red social.

Anteriormente, el presidente estadounidense ya ha amenazado con enviar “ayuda” a otras ciudades de la Unión Americana, todas gobernadas por el Partido Demócrata, como Chicago, Nueva York, Baltimore y Boston.