Tribunal anula multa de más de 450 mdd a Donald Trump

agosto 21, 2025

Este jueves 21 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión del tribunal de apelaciones de Nueva York de anular una multa de alrededor de 454 millones de dólares hacia su persona por fraude.

La demanda civil fue iniciada por la fiscal estatal Letitia James, y en esta afirma haber encontrado irregularidades en el aumento de activos de la fundación Trump a 2 mil 200 millones de dólares, y señala al mandatario, sus dos hijos mayores y dos exdirectivos de la organización como responsables.

Las razones bajo las cuales el tribunal decidió desestimar dicha multa son por encontrarla excesiva y como una cuestión que viola la octava enmienda de la Carta Magna de los Estados Unidos.

Por otro lado, la resolución no absuelve al dirigente de la condena civil por fraude, y todos los magistrados estuvieron de acuerdo con las medidas del juez Arthur Engoron para limitar la cultura empresarial de la organización Trump.

En consonancia con este suceso, el mandatario celebró decisión y acusó a la fiscal Letitia James de comenzar una caza de brujas, asegurando que el proceso en su contra fue injusto y que desde un inicio estuvo lleno de mentiras.

“¡Victoria absoluta en el fraudulento caso de la fiscal general del estado de Nueva York Letitia James! Respeto profundamente que la Corte haya tenido el coraje de anular esta decisión ilegal y vergonzosa que perjudicaba a los negocios en todo el estado de Nueva York”, escribió el magnate desde su cuenta en Social Truth.