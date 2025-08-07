Ter Stegen es retirado como capitán del Barcelona tras expediente disciplinario

agosto 7, 2025

Barcelona emitió un comunicado para informar que el portero alemán, Marc-André Ter Stegen, se le fue retirada la capitanía en un momento tenso entre ambas partes. Tanto el jugador como el equipo atraviesan días complicados, pues la baja del guardameta germano por lesión permitiría la inscripción de fichajes para el equipo catalán.

El presente de André sigue en decadencia, ya que entre problemas graves en la rodilla y en la espalda, el arquero apenas pudo sumar 9 partidos en todas competiciones en la temporada pasada. Por estas razones pasó a ser relegado como tercer portero y sin figurar entre los cuatro capitanes tras la llegada de Hansi Flick.

La negativa de Ter Stegen por dar sus datos médicos a La Liga que permitan darlo de baja por lesión y acrediten un nuevo espacio para ingresar a Joan García, han desencadenado que la cúpula culé realice acciones contundentes en contra del portero, sobre todo de cara a semanas clave para la inscripción de fichajes y la reducción de masa salarial.

“El FC Barcelona comunica que, tras el expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y hasta que este asunto se resuelva definitivamente, el club, de mutuo acuerdo con la Dirección Deportiva y el cuerpo técnico, ha decidido retirarle temporalmente su puesto de capitán del primer equipo“, anunció el equipo blaugrana en sus redes sociales; Ronald Araújo será el primer capitán por decisión del cuerpo técnico.