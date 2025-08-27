Taylor Swift y Travis Kelce anuncian compromiso

agosto 27, 2025

Este martes 26 de agosto, Taylor Swift y su actual pareja, Travis Kelce, han oficializado su compromiso a través de una publicación conjunta en Instagram, en donde se puede observar varias fotografías que hacen alusión a la pedida de matrimonio por parte del jugador de fútbol americano a la cantante.

En las fotografías, a la pareja se les observa en un jardín, rodeados de vegetación, de la mano, mostrando muestras de afecto, como abrazos y besos. En una foto, al ala cerrada de los Chiefs de Kansas City se le muestra arrodillado, tomando la mano de su prometida para pedirle que se casen; en otra foto, directamente muestran el anillo de compromiso.

Además, Taylor Swift decidió acompañar su publicación con la canción “So High School”, junto con un mensaje en el que bromea con la situación asemejándola a cuando la profesora de inglés se casa con el profesor de gimnasia.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”, se puede leer en la publicación que compartieron los famosos.

La relación entre ambas personalidades mediáticas se remonta a 2023, cuando Travis Kelce asistió a uno de los conciertos de su mujer en la gira de Eras Tour. Ahí, según ha comentado, intentó darle una pulsera de amistad con su número telefónico, aunque no lo logró. Más tarde, la artista comenzó a ser vista frecuentemente en los partidos de su futuro esposo.

Posteriormente, a la compositora se le empezó a ver celebrar junto con su esposo sus hazañas deportivas, como cuando obtuvo el campeonato de la AFC contra Baltimore, así como cuando ganó el Super Bowl del 2024 frente a los 49ers de San Francisco.