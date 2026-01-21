Taylor Swift será inducida al Salón de la Fama de los Compositores

enero 21, 2026

Taylor Swift fue seleccionada para ingresar al Salón de la Fama de los Compositores y se convertirá, a los 36 años, en la persona más joven en recibir este reconocimiento, un hito que consolida su lugar en la historia por su impacto creativo y cultural.

El anuncio corresponde a la Clase 2026, institución que distingue a los artistas cuya obra ha dejado una huella duradera en el arte de la composición. La inducción reconoce no solo el talento autoral, sino también la influencia y la innovación en la creación musical.

Mientras tanto, la ceremonia de inducción está programada para el jueves 11 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York, la cual no estará abierta al público; en las próximas semanas se darán a conocer otros galardonados con premios especiales.

Para su nominación, Taylor Swift seleccionó cinco canciones que reflejan su alcance autoral y evolución artística: “All Too Well (10 Minute Version)”, “Blank Space”, “Anti-Hero”, “Love Story” y “The Last Great American Dynasty”.

La cantante estadounidense fue seleccionada en su primer año de elegibilidad, tras el lanzamiento de su primer sencillo en 2006, “Tim McGraw”, ya que las reglas del organismo permiten considerar a un compositor 20 años después de su debut comercial.

En la misma promoción fueron seleccionados Alanis Morissette, Kenny Loggins, Gene Simmons y Paul Stanley, así como Graham Lyle, Terry Britten y Walter Afanasieff, un grupo que refleja la diversidad de estilos y trayectorias que reconoce el Salón de la Fama.