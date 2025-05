Taylor Swift recupera el control total de su música

mayo 31, 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras seis años de una batalla legal, la cantante Taylor Swift anunció que ha recuperado el control total de su catálogo musical completo.

En una carta publicada en su sitio web oficial, Taylor Swift compartió su alegría por este logro, destacando la importancia de recuperar el control de su legado artístico. Agradeció a sus seguidores por su apoyo constante y al equipo legal que facilitó la transacción, asegurando que el proceso fue justo y honesto.

“Puedo decir con toda certeza: Toda la música que he hecho alguna vez ahora me pertenece. Todos mis álbumes, los vídeos musicales, el arte visual, la edición y fotografía, las canciones inéditas. Cada era. Todo el trabajo de mi vida”, escribió.

Taylor aseguró que haber podido recuperar su música se ha debido en gran medida al gran apoyo que recibió de parte de sus seguidores durante su gira internacional The Eras Tour que comenzó en marzo de 2023 y concluyó en diciembre de 2024, recaudando más de 2 mil millones de dólares en ventas de entradas.

El largo camino de Taylor Swift para recuperar su catálogo

La cantante perdió los derechos de sus seis primeros discos en 2019 cuando Scooter Braun, entonces manager de estrellas como Justin Bieber y Ariana Grande, adquirió Big Machine Label Group, el sello discográfico que poseía los másters de esos álbumes.

Taylor describió la venta como su “peor escenario” y afirmó que no le habían dado la oportunidad de comprar su trabajo directamente. Sus álbumes posteriores, desde Lover (2019) en adelante, fueron publicados por Republic, y la estadounidense conservó los derechos de las grabaciones maestras.

En noviembre de 2020, Braun vendió las grabaciones maestras de los álbumes de Taylor a la firma de capital privado Shamrock Capital por $300 millones de dólares, según diversos informes.

Para recuperar el control sobre su música después de la venta a Braun (y para devaluar su inversión), Swift se embarcó en un proyecto para regrabar los seis álbumes y llamó a cada uno Taylor’s Version. Además, agregó pistas From the Vault de las sesiones de composición originales que no habían llegado a los álbumes.

Este viernes, finamente Taylor Swift ha recuperado sus grabaciones maestras, afirmando que fue la propia Shamrock Capital quien se puso en contacto con ella para lograr un acuerdo directo y sin intermediarios.

“Gestionaron cada interacción con nosotros de forma honesta, justa y respetuosa. Para ellos era un negocio, pero sentí que lo veían como lo que era para mí: mis recuerdos, mi sudor, mi caligrafía y mis décadas de sueños. Estoy infinitamente agradecida”, aseguró la cantante.