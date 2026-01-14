T-MEC sí es relevante para EU: Sheinbaum

enero 14, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la relación comercial entre México y Estados Unidos se mantendrá, pese a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como irrelevante y aseguró que su país no necesita automóviles fabricados en territorio mexicano.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que las economías de México y Estados Unidos están profundamente interrelacionadas e integradas, lo que hace inviable una ruptura comercial sin consecuencias para ambos países.

“Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México, y en particular la de México y Estados Unidos, dependen una de la otra”, afirmó.

Sheinbaum destacó que, contrario a la narrativa política, quienes más defienden el T-MEC son los propios empresarios estadounidenses, debido a la amplia red de inversiones y cadenas productivas que han construido en México durante décadas.

Señaló que empresas de Estados Unidos no sólo operan plantas automotrices en el país, sino que participan en múltiples sectores industriales, lo que demuestra la confianza en la economía mexicana.

Como ejemplo, mencionó la reciente adquisición de una empresa mexicana de transformadores por parte de capital estadounidense, con una inversión significativa, lo que —dijo— confirma que México sigue siendo un destino atractivo y confiable para la inversión extranjera.

La presidenta se dijo convencida de que la relación comercial continuará, ya que la integración productiva va mucho más allá del sector automotriz y abarca prácticamente todas las cadenas de suministro.

Recordó que, incluso en episodios de tensión, como el cierre temporal de un puente fronterizo en Ciudad Juárez a finales de 2025 por conflictos con productores agrícolas, el propio gobierno de Estados Unidos presionó para reabrir la frontera debido al impacto inmediato en su producción interna.

“Hubo llamadas urgentes al secretario de Economía y al secretario de Relaciones Exteriores para que se abriera la frontera, porque ya estaba afectando la producción en distintas áreas de Estados Unidos”, relató.

Añadió que diariamente transitan alrededor de 400 mil vehículos por la frontera y que el comercio bilateral supera los 300 mil millones de dólares, lo que refleja el nivel de interdependencia entre ambos países.

Sheinbaum explicó que el T-MEC garantiza la eliminación de aranceles siempre que se cumplan las reglas del tratado, particularmente las reglas de origen, que exigen que la mayor parte de los insumos se produzcan en la región de América del Norte.

Detalló que las empresas que cumplen con estos requisitos pueden exportar sin pagar impuestos, mientras que aquellas que ensamblan productos con componentes mayoritariamente provenientes de otras regiones, como Europa o Asia, deben enfrentar aranceles.

Indicó que, tras los cambios impulsados por el gobierno de Trump, muchas empresas han optado por incorporarse plenamente al T-MEC, lo que ha fortalecido las cadenas de valor en México y ha incrementado la producción nacional.

“Sí nos conviene, porque se produce más aquí y se generan más cadenas de valor en nuestro país”, enfatizó.

A pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos como el acero, el aluminio y algunos vehículos terminados, la presidenta señaló que las exportaciones mexicanas hacia ese país aumentaron durante 2025, especialmente en sectores como el electrónico y el de las maquiladoras, gracias a la cercanía geográfica y a la integración productiva.

Sheinbaum también destacó que la integración comercial no implica la pérdida de empleos en Estados Unidos.

Citó estudios que muestran que por cada empleo creado en México como resultado de esta integración, se generan hasta tres empleos en territorio estadounidense. “No es que el empleo se venga de Estados Unidos para acá; se crea empleo aquí y se crea empleo allá”, puntualizó.

Finalmente, la mandataria subrayó que, en un contexto de competencia económica global, particularmente frente a China, resulta mucho más estratégico que México, Estados Unidos y Canadá se mantengan unidos como región.

“A Estados Unidos le conviene más competir como América del Norte frente a China que hacerlo en solitario”, afirmó.

En ese sentido, destacó la productividad y capacidad de la mano de obra mexicana, a la que calificó como extraordinaria, especialmente en sectores como el automotriz, donde —dijo— las plantas más productivas pertenecen a México.

Concluyó que la fortaleza cultural y el compromiso laboral de las y los mexicanos son factores clave que hacen de la integración regional un beneficio mutuo y difícil de romper.

