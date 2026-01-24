STPSyP debe verificar que empresa estén pagando salario mínimo: Magistrada

enero 24, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La magistrada Itzel Castro Castillo, integrante de la Sala Transitoria en Materia de Trabajo del Poder Judicial de Veracruz, señaló que es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad verificar que los patrones cumplan con el pago del salario mínimo vigente desde el 1 de enero.

A partir del 1 de enero del 2026 el salario mínimo en Veracruz es de 315.04 pesos diarios, lo que equivale a 9 mil 582 pesos mensuales, ingreso que debe representar el mínimo que perciba la clase trabajadora.

Cuestionada sobre el hecho de que en la capital del estado aún existen empleos en los que se paga apenas 5 mil pesos mensuales o mil 500 pesos semanales, lo que representa alrededor de 6 mil pesos al mes, la magistrada afirmó que corresponde a la autoridad laboral supervisar y verificar que se cumpla con el salario mínimo establecido.

“Eso es una violación. Tenemos un salario mínimo establecido que es digno y que apenas está acorde a las necesidades que tenemos como trabajadores. La Secretaría del Trabajo debe contar con áreas de inspección para atender estas situaciones, incluso aquellas relacionadas con la Seguridad Social y las condiciones acordes con la clase trabajadora”, expresó.

Castro Castillo explicó que, cuando las empresas incumplen con el pago del salario mínimo, la Secretaría del Trabajo debe imponer sanciones económicas y obligar a los empleadores a garantizar todas las prestaciones sociales que marca la ley.

En otro tema, al referirse a la propuesta de establecer jornadas laborales de 40 horas a la semana, comentó que se trata de una medida novedosa en el sector privado, ya que actualmente en el ámbito gubernamental ya se aplica.

Indicó que la iniciativa de reforma resulta positiva, pues permitiría evitar tiempos muertos y jornadas extenuantes, además de incentivar una mayor productividad al ofrecer a los trabajadores dos días de descanso a la semana o una reducción en su estancia laboral.

No obstante, advirtió que también existe el riesgo de que, con jornadas más cortas, algunas personas opten por tener dos empleos, lo que en la práctica implicaría cumplir una jornada completa o incluso mayor, lo que sería contrario al espíritu de la reforma.

“Con la posibilidad de que estés en una jornada matutina, busques —por decirlo de una manera coloquial— una chamba por la tarde, y entonces ya seas esclavo de tiempo completo”, concluyó.