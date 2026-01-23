“Sinners” establece récord con 16 nominaciones a los Premios Oscar

enero 22, 2026

La épica vampírica “Sinners” de Ryan Coogler lideró las nominaciones para la 98ª edición de los Premios de la Academia con un récord histórico de 16 candidaturas, superando la marca de 14 que compartían “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”.

La cinta, producida por Warner Bros., obtuvo nominaciones en las principales categorías, incluyendo mejor película, mejor director para Coogler y mejor actor para Michael B. Jordan, quien recibió su primera nominación al Oscar.

En segundo lugar quedó la saga “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson con 13 nominaciones, seguida de “Frankenstein” de Guillermo del Toro, “Marty Supreme” de Josh Safdie y “Sentimental Value” de Joachim Trier, cada una con nueve.

Los diez filmes nominados a mejor película son: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another”, “O Agente Secreto”, “Sentimental Value”, “Sinners” y “Train Dreams”.

16 nominaciones

Mejor Película​

Mejor Director (Ryan Coogler)​

Mejor Actor (Michael B. Jordan)

Mejor Actor de Reparto (Delroy Lindo)​

Mejor Actriz de Reparto (Wunmi Mosaku)​

Mejor Guion Original​

Mejor Canción Original (“I Lied to You”)​

Mejor Banda Sonora​

Mejor Sonido​

Mejor Edición​

Mejor Fotografía​

Mejor Vestuario​

Mejor Diseño de Producción​

Mejores Efectos Visuales​

Mejor Maquillaje y Peluquería​

Mejor Dirección de Casting

La ceremonia de los Oscar se llevará a cabo el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y será transmitida por ABC y Hulu. Conan O’Brien regresará como anfitrión.

¿De qué trata? (Sin spoilers)

“Sinners” es una película de terror y drama que se desarrolla en el Mississippi de la década de 1930. Los hermanos gemelos Smoke y Stack regresan a su ciudad natal tras años de una vida turbulenta trabajando para la mafia en Chicago, con la esperanza de dejar atrás sus problemas y comenzar de nuevo abriendo un club de blues para la comunidad negra local.

Sin embargo, lo que inicia como una celebración llena de música ardiente y comunidad pronto se ve interrumpido por la llegada de un mal sobrenatural y antiguo que amenaza con destruir sus planes de redención.