Sindicatos exigen mesas de trabajo reales y no “de trámite”

noviembre 26, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Organizaciones sindicales de Veracruz pidieron que las mesas de análisis sobre las reformas a la Ley Estatal del Servicio Civil, así como a las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo y Judicial, sean auténticas y efectivas, y que su voz sea realmente escuchada.

Juan de Gil Díaz, secretario general de la Federación Estatal de Veracruz, advirtió que la iniciativa vulnera la libertad sindical, pues plantea la creación de un solo sindicato por dependencia, elimina registros múltiples y trasladaría la facultad de registro sindical al STPSP.

“Esta reforma busca encasillar a todos en un solo sindicato. El trabajador tiene derecho a decidir dónde estar”, señaló.

Aunque las mesas de trabajo están instaladas, los líderes aseguran que hasta ahora parecen solo un trámite, por lo que exigen un diálogo real antes de que la propuesta avance.

La iniciativa permanece frenada en el Congreso, pero los sindicatos temen que se apruebe sin incorporar sus planteamientos. Por ello advirtieron que no bajarán la guardia en defensa de los derechos laborales y de la libertad de organización.