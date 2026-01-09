Sheinbaum pide a De La Fuente estrechar comunicación con Trump

enero 9, 2026

Le pide entrevistarse con Marco Rubio

Carlos Guzmán | Enviado, Acapulco, Guerrero.— La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno buscará estrechar la comunicación y coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que su administración se prepara para iniciar posibles ataques terrestres contra cárteles de la droga, tras operaciones marítimas realizadas en el océano Pacífico y el mar Caribe.

Durante su declaración, la mandataria subrayó que México mantiene una relación de cooperación activa con el gobierno estadounidense y adelantó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a reforzar los canales diplomáticos con Washington, incluyendo un eventual encuentro con el secretario del Departamento de Estado, si así se requiere.

Sheinbaum recordó que recientemente el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció públicamente la buena coordinación en materia de seguridad entre ambos países, la cual —dijo— ha sido presentada en diversas ocasiones por las autoridades estadounidenses.

“Vamos a estrechar la comunicación. Por eso le pedí al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario del Departamento de Estado”, señaló la presidenta.

Indicó que México y Estados Unidos cuentan con un grupo de trabajo conjunto, mediante el cual se intercambia información estratégica relacionada con el combate al crimen organizado, y destacó que su gobierno ha compartido datos puntuales sobre los avances en la estrategia de seguridad, como la incautación de laboratorios clandestinos y otras acciones relevantes contra el narcotráfico.

“Se trata de que tengan toda la información, en el marco de lo que hemos venido trabajando, y estrechar aún más la coordinación”, afirmó.

Las declaraciones de la presidenta se producen luego de que Donald Trump advirtiera que su gobierno evalúa ampliar sus operaciones contra los cárteles, aunque sin precisar fechas, alcances ni países involucrados, lo que ha generado atención y expectativa en la región.

Sheinbaum reiteró que la postura de México es mantener una cooperación bilateral basada en el respeto y la comunicación permanente, y aseguró que su administración continuará trabajando de manera coordinada para atender el fenómeno de la delincuencia organizada desde una perspectiva de colaboración internacional.