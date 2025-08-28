Marco Rubio estará el martes en México para firma de acuerdo de seguridad con Sheinbaum

agosto 28, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitará México la próxima semana como parte de su gira oficial por América Latina, en la que también recorrerá Ecuador. De acuerdo con una declaración de la embajada estadounidense, atribuida al portavoz adjunto Thomas Pigott, la visita se realizará entre el 2 y el 4 de septiembre, aunque no se precisó el día exacto de su llegada.

Según el documento, el viaje tiene como propósito “impulsar prioridades clave de Estados Unidos”, entre ellas la implementación de medidas rápidas y decisivas para desmantelar a los cárteles de la droga, detener el tráfico de fentanilo, frenar la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a actores malignos extracontinentales.

Será el cuarto viaje de Rubio a América Latina y, de acuerdo con el comunicado, representa el compromiso del gobierno estadounidense para “proteger sus fronteras” y avanzar en la neutralización de las amenazas del narcoterrorismo. Además, el funcionario sostendrá encuentros con autoridades mexicanas y ecuatorianas para garantizar igualdad de condiciones a las empresas de su país, profundizar los lazos bilaterales y fomentar una distribución más amplia de las cargas regionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la presencia del secretario de Estado servirá para firmar un nuevo acuerdo en materia de seguridad binacional. Este proyecto había sido señalado por The Wall Street Journal como vulnerable debido a la fuga de Zhi Dong Zhang, un ciudadano chino vinculado al tráfico de fentanilo para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado 12 de agosto, Sheinbaum negó que el acuerdo estuviera en riesgo, como sugirió el diario estadounidense. “Hay acuerdo, hay colaboración y hay cooperación permanente. El documento está listo y parte de cuatro principios: respeto a la soberanía, respeto a la territorialidad, confianza mutua y cooperación en ese marco”, aseguró la mandataria, quien también reiteró su rechazo a una eventual intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

Sin embargo, The Wall Street Journal advirtió que la fuga de Zhang exhibe las debilidades de México en el combate al crimen organizado, lo que podría debilitar la posición de Sheinbaum frente a Washington. El medio citó a fuentes que aseguran que el gobierno de Donald Trump mantiene la presión y que, de no haber resultados, Estados Unidos podría considerar acciones militares unilaterales en territorio mexicano.