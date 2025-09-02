Marco Rubio arriba a México para reunión con Sheinbaum

septiembre 2, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó esta tarde al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador estadounidense Ronald Johnson. Pasadas las 18:00 horas, bajo una ligera lluvia, el funcionario trumpista inició su visita oficial a México.

Rubio se reunirá mañana a las 11:00 horas con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. El encuentro servirá para cerrar un nuevo entendimiento bilateral en materia de seguridad, en medio de crecientes declaraciones de la administración de Donald Trump sobre el combate a los cárteles del narcotráfico en México.

Previo a su viaje, Rubio advirtió que Trump usará “todo el poder de Estados Unidos” contra los grupos criminales, “sin importar dónde operen ni cuánto tiempo hayan actuado con impunidad”. Horas antes, el mandatario republicano presumió que la Marina de su país destruyó un presunto “narco barco” que habría partido de Venezuela.

Las declaraciones se suman a una entrevista difundida por el medio Daily Caller en la que Trump aseguró que a la presidenta Sheinbaum “le asusta” la posibilidad de que el Ejército estadounidense ingrese a México para combatir a los cárteles. El expresidente señaló que ofreció enviar tropas, pero que la mandataria mexicana lo rechazó.

La difusión de dichos comentarios ocurre a pocas horas de la llegada de Rubio a territorio mexicano. La administración Trump ha intensificado sus críticas a la situación de seguridad en México, con énfasis reciente en la capital del país, lo que eleva las tensiones en torno a la reunión de este sábado.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró su rechazo a cualquier pretensión intervencionista. Recordó que, durante las negociaciones para el Programa de Trabajo sobre seguridad y aplicación de la ley, se descartaron propuestas de Washington que implicaban mayor intromisión. “El acuerdo al que se llegó es muy bueno… ellos planteaban mayor intervención y nosotros dijimos que no”, puntualizó.

La mandataria subrayó que la cooperación bilateral debe darse en un marco de respeto a la soberanía. “Hay muchas formas de colaboración y coordinación, pero el Ejército de Estados Unidos en México no es una de ellas”, afirmó Sheinbaum, marcando límites claros de cara al encuentro con Rubio.