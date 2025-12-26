Edoméx activa contingencia ambiental tras Navidad

diciembre 26, 2025

El Edoméx activó la Fase I del Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, luego del aumento en los niveles de contaminación registrado tras las celebraciones de Nochebuena y Navidad. La medida busca reducir riesgos a la salud y contener la concentración de partículas contaminantes en el aire.

De acuerdo con autoridades estatales, la decisión se tomó tras detectar concentraciones elevadas de partículas PM2.5 durante la mañana de este 25 de diciembre. Estas partículas representan uno de los principales riesgos para la salud respiratoria, especialmente en niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informó que a las 11:00 horas se registraron valores máximos de 84 y 82 microgramos por metro cúbico de PM2.5 en las estaciones de monitoreo ubicadas en Almoloya de Juárez y Xonacatlán. Ambos municipios forman parte de las zonas metropolitanas donde se activó la contingencia.

Según el reporte oficial, las concentraciones elevadas se relacionan directamente con actividades realizadas durante el 24 y 25 de diciembre, principalmente la quema de pirotecnia y el encendido de fogatas, prácticas comunes durante las festividades, pero que incrementan de forma significativa la contaminación del aire.

La Fase I se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, conforme al Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas, publicado en la Gaceta del Gobierno el pasado 31 de octubre de 2025.

Las autoridades indicaron que el monitoreo de la calidad del aire continuará de forma permanente para evaluar la evolución de los contaminantes y determinar si se mantienen, refuerzan o levantan las medidas.

Ante la activación de la contingencia, el gobierno estatal emitió una serie de recomendaciones preventivas. Entre ellas, se sugiere que personas sensibles permanezcan en espacios interiores, evitar quemas a cielo abierto y posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos.

Además, se recomienda realizar barrido húmedo en calles y patios para evitar que el polvo contaminado vuelva a suspenderse en el ambiente.

En el sector de transporte, se restringirá la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca, así como de vehículos de carga con placa local o federal entre las 6:00 y las 10:00 horas. Los taxis podrán circular durante la mañana para apoyar la movilidad.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire y a seguir los avisos oficiales.