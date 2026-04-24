Se entregará apoyo estatal a pescadores, solo a los registrados en Bienpesca 

abril 24, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que el apoyo económico a casi 25 mil pescadores del estado de Veracruz, adicional al proveniente del programa Bienpesca, se dispersará a partir del mes de mayo, solo para quienes están registrados en el programa federal.

La mandataria recordó que su gobierno anunció que a partir de mayo y junio se daría un apoyo, además la presidenta Claudia Sheinbaum envió apoyo directo para los pescadores afectados por el derrame de hidrocarburo que se registró en el litoral del Golfo de México

“Son apoyos que ya llegaron de Bienpesca hace mes y medio, febrero, marzo, ahí anuncié que en mayo y junio nosotros dábamos otro apoyo y a parte del derrame ya envió la presidenta. Son los que están en el padrón de Bienpesca”.

Los beneficiarios de estos apoyos serán exclusivamente los que están en el padrón del programa federal, es decir, 25 mil pescadores.

“Son los que están en el padrón de Bienpesca, son los que están a los que se les va a apoyar”, aclaró, luego que pescadores que no están en este programa federal aseguraran que ellos también sufrieron afectaciones por el derrame de material pétreo

CIERRE DE VÁLVULAS DEL YURIBIA

PODRÍA CONSTITUIR UN DELITO

Por otra parte, la gobernadora fue cuestionada en torno al amago de pobladores de la zona del Tatahuicapan de cerrar, de nueva cuenta, las válvulas de la presa Yuribia, lo cual podría dejar sin servicio de agua potable a los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque en el sur del estado.

“El alcalde de Coatzacoalcos se comunicó conmigo en la noche, es diálogo. En este año se aprobó la extorsión como un delito federal, entonces se tiene que hablar, se tiene que ver cuáles son las condiciones y quiénes, porque se circuló que había negociado el alcalde con una persona y no es cierto”.

En ese sentido, dijo por último, el gobierno del estado brinda acompañamiento para atender las demandas de los ejidatarios en la sierra del Tatahuicapan para evitar el cierre de esta importante fuente de abastecimiento.