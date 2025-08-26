Se aumenta número de pruebas rápidas de VIH en Veracruz

agosto 26, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Las autoridades de salud de Veracruz buscan aumentar el número de pruebas rápidas de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que se realizan en las once jurisdicciones sanitarias, a fin de garantizar atención oportuna a los pacientes, aseveró el titular de los Servicios de Salud de Veracruz, Valentin Herrera Alarcón.

El funcionario estatal, entrevistado previo a una supervisión en el municipio de Soledad Atzompa, aseguró que hay abasto suficiente de medicamentos Retrovirales en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

“Hay medicamentos suficientes, lo que tenemos que hacer es aumentar el número de pruebas, por eso hay campañas en algunos municipios donde se hacen las pruebas a la población”, dijo.

Herrera Alarcón indicó que desde el inicio de la administración actual se realizan reuniones de trabajo con los colectivos de personas con VIH para conocer sus demandas y atenderlas.

“Se ha mantenido la misma tendencia pero ya con tratamientos más actualizados. El manejo de VIH es diferente, actualmente está regularizado. Hay esquemas bien establecidos, lo que queremos hacer es ponerlo al alcance de la población”.

Finalmente hizo un llamado a la población a realizarse las pruebas rápidas para detectar la enfermedad a tiempo y brindar el tratamiento oportuno, “la verdad es que son rápidas y efectivas, si hay dudas se hacen confirmatorios”.

SUPERVISAN TRABAJO DE JURISDICCIONES SANITARIAS

El titular de la Secretaría de Salud lleva a cabo una gira de supervisión del trabajo de las jurisdicciones sanitarias del estado, por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, como es el caso de Orizaba.

“Durante su visita verificó y exhortó al personal a garantizar los servicios de salud, el titular de la dependencia, constató el funcionamiento tanto del personal operativo como administrativo, refrendando su compromiso por servir a las y los veracruzanos”.

Se busca verificar el correcto abasto de medicamentos, el reparto de los mismos y coadyuvar con el IMSS Bienestar en este tema para garantizar la atención médica a la población.