Tormenta invernal “catastrófica” pone en alerta a más de 200 millones de personas en Norteamérica

enero 24, 2026

Redacción. Una tormenta invernal histórica, catalogada como potencialmente catastrófica por agencias meteorológicas, azota gran parte de Estados Unidos y se extiende hacia Canadá, provocando nevadas intensas, capas de hielo peligrosas y temperaturas extremadamente bajas que ya tienen en alerta a más de 200 millones de personas en Norteamérica.

El fenómeno, denominado Winter Storm Fern, se está moviendo desde el sur hasta el noreste de Estados Unidos, con advertencias activas en más de 30 estados y la declaración de estado de emergencia en al menos 14, incluido Washington D.C. ante los riesgos de daños graves a la infraestructura y rutas de transporte.

Impactos generalizados

Supermercados con estantes vacíos y compras masivas de emergencia marcan la respuesta de la población ante la posibilidad de cortes eléctricos prolongados y aislamiento.

Las autoridades advierten que el hielo acumulado puede derribar líneas eléctricas y árboles, aumentando el riesgo de apagones significativos y dificultando las operaciones de emergencia.

Las temperaturas extremadamente frías y los vientos intensos han forzado cambios drásticos en la programación de vuelos, con miles de cancelaciones reportadas en aeropuertos clave, afectando a viajeros en ciudades como Atlanta, Nueva York y Boston.

Las autoridades meteorológicas han advertido que en algunas regiones del centro y norte del país, las sensaciones térmicas pueden descender a niveles peligrosos, con riesgo elevado de hipotermia y congelación para poblaciones expuestas.

Preparación y respuestas oficiales

Gobernadores estatales, agencias de gestión de emergencias y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) han activado recursos y están coordinando acciones para responder a cortes de energía, bloqueos de carreteras y asistencia a comunidades aisladas. Las autoridades han pedido a la población que evite viajes no esenciales, mantenga reservas de alimentos y combustible, y siga las pautas de seguridad ante el clima severo.

Alcance continental

Aunque los impactos son más intensos en Estados Unidos, partes de Canadá también están bajo advertencias de nieve y frío extremo, y el evento ya ha generado respuestas de alerta en otras naciones debido a su escala sin precedentes para esta época del año.

Analistas meteorológicos destacan que esta tormenta podría rivalizar en daño con eventos climáticos severos de años anteriores y recuerdan a las autoridades y ciudadanos la importancia de estar preparados para múltiples días de condiciones peligrosas.