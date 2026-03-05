Rocío Nahle autoriza compra de 60 ambulancias para hospitales de Veracruz

marzo 5, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García informó que se firmó desde el lunes pasado la autorización para la adquisición de 60 ambulancias para igual número de hospitales en la entidad, a fin de garantizar los servicios de calidad a la ciudadanía.



La mandataria dijo que ante los trámites burocráticos que se tienen que realizar ante el IMSS-Bienestar para esta compra, su administración se adelantó para atender la demanda.

“El lunes se firmó la compra de 60 ambulancias para los 60 hospitales, estábamos esperando, en este tema de burocracia, el IMSS Bienestar de México para que comprara las ambulancias”.

Sin embargo, dijo, se enfrentan a los trámites de la burocracia que se tienen que hacer.

“Pero el trámite uno, el trámite dos, el trámite tres, el 25 y dije a ver, mientras eso pasa, nosotros vamos a comprar las ambulancias y ya cuando terminen de todo el papeleo, las ambulancias ya están aquí, porque si nos tardamos un poco”.

Y es que, destacó, la adquisición de ambulancias fue una solicitud constante de los directores y directoras de los 60 hospitales que operan en la entidad veracruzana, bajo el esquema de IMSS-Bienestar.

En ese sentido, una vez que se termine el trámite ante el IMSS-Bienestar, el recurso de las unidades deberá ser reintegrado al Estado.

“Esto habla de la voluntad y la coordinación entre el estado y la federación”, finalizó.