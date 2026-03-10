Rescatando el Sabor de Aztlán: Se presenta el libro “La cocina azteca-mexica”

marzo 9, 2026

En un esfuerzo por preservar la memoria sensorial y cultural del México antiguo, las instalaciones de la Editorial NUN fueron el escenario para la presentación de la obra “La cocina azteca – mexica”, una investigación profunda del Dr. José Luis Curiel Monteagudo. Acompañado por los doctores Edelmira Linares y Robert Bye, el autor reveló un documento que no solo es un recetario, sino un testimonio social, biológico y tecnológico de la alimentación mesoamericana.

El libro traza una ruta que comienza con la salida de los aztecas del mítico Aztlán, narra su transformación en mexicas y culmina con la sofisticada cultura culinaria encontrada por los españoles a su llegada. De acuerdo con la Dra. Linares, la obra es fundamental para entender la gastronomía no solo como el acto de cocinar, sino desde un punto de vista social, étnico y tecnológico

El Dr. Curiel, quien combina su experiencia como ingeniero químico, historiador y chef, estructuró el texto basándose en la peregrinación azteca. En este trayecto, describe cómo se integraron ingredientes y se perfeccionaron técnicas como la nixtamalización del maíz, la creación del tlecuil (fogón) y el uso de utensilios naturales como guajes y jícaros.

Durante la entrevista posterior a la presentación, el autor profundizó en la genialidad del sistema alimentario indígena. Destacó que, a diferencia de los monocultivos europeos, la milpa es un policultivo que incluye chiles, calabazas y frijoles, creando un ecosistema autosustentable.

“La milpa no es solo maíz; es un sistema alimentario maravilloso que, complementado con árboles frutales como el aguacate o el capulín, ofrece todo lo necesario para la vida”, señaló Curiel.

Asimismo, el libro aborda la invención de las chinampas, un sistema de cultivo en agua que permitió una abundancia de recursos como el jitomate y la calabaza. El investigador incluso bromeó sobre el origen mesoamericano de ingredientes fundamentales de la cocina global, señalando que el “pomodoro” italiano tiene raíces profundas en estas tierras.

Uno de los puntos más fascinantes de la obra es el análisis nutricional. Curiel recordó las enseñanzas de la Dra. Julieta Ramos Elorduy sobre los insectos como fuente de proteína de alta calidad, superando incluso a la carne o el huevo. Menciona productos como el ahuautle (la hueva del mosco), descrito como el “amaranto de agua”, que formaba parte esencial de la dieta mexica

En contraste, el autor aclara mitos sobre el consumo de carne; por ejemplo, el venado era un alimento raro, consumido quizás una vez al año, debido a la dificultad de su caza, a pesar de los intentos de domesticación.

A diferencia de otros textos sobre cocina prehispánica, “La cocina azteca-mexica” se impone un rigor estricto: no contiene ingredientes foráneos. El Dr. Curiel eliminó cualquier rastro de ajo, pimienta o técnicas de fritura que llegaron tras la conquista.

Incluso redefine conceptos populares como el tamal. Según el investigador, la palabra tamalli significa simplemente “masa”, y originalmente no requería de envolturas de hoja, sino que se cocinaba directamente al rescoldo de las cenizas.

La labor de Editorial NUN

El autor destacó la minuciosa tarea editorial realizada por NUN para llevar este proyecto a la luz. Curiel expresó su satisfacción por el cuidado en la edición, donde se revisó palabra por palabra para asegurar la precisión histórica y técnica del contenido. Esta colaboración ha permitido entregar un libro que sirve como puente entre el pasado arqueológico y la mesa actual.

“La cocina prehispánica nunca se va a acabar; seguimos comiendo tortillas, tamales y atoles todos los días. Sigue siendo la base de nuestra alimentación”, concluyó el doctor, recordándonos que el molcajete y el metate siguen siendo herramientas vigentes en el México del siglo XXI.