Resalta CIRT fuerza y permanencia de la radio

febrero 13, 2026

Redacción/Xalapa. En el marco del Día Mundial de la Radio, José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), destacó la relevancia y permanencia de este medio de comunicación en la vida de millones de mexicanos.

El directivo subrayó que, desde su llegada a México, la radio se ha consolidado como una fiel compañera de la población gracias a su versatilidad y capacidad de adaptación. Señaló que, ya sea en el automóvil, por internet o a través del teléfono celular, la radio continúa al alcance de las audiencias para informar, acompañar y entretener.

García Herrera afirmó que la radio representa un espacio donde la pluralidad y la libertad inspiran diariamente a la sociedad, al tiempo que fortalece la identidad de las comunidades al ser una voz que une y orienta.

Finalmente, reiteró que este medio mantiene su vigencia porque evoluciona y se transforma constantemente, por lo que dijo, “la radio no se apaga”, sino que sigue latiendo y acompañando a la población todos los días.