Reconoce CIRT el valor de los autores y compositores de México

agosto 28, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, José Antonio García Herrera, estuvo presente en el 5º Congreso de la Sociedad de Autores y Compositores de México en Cancún, Quintana Roo.

En el evento, donde además estuvo presente la gobernadora, Mara Lezama, se reconoció el valor de la música y la autoría en el país, acompañados del presidente de la sociedad, Martín Urieta y su director general Roberto Cantoral.

El congreso tiene por finalidad revisar el estatus del Derecho de Autor en México, a fin de abordar los temas jurídicos, tecnológicos y administrativos para su defensa.