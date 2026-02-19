CIRT respalda nuevas políticas para fortalecer la industria audiovisual en México

febrero 19, 2026

Redacción/Xalapa. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) reconoció las recientes iniciativas orientadas al fortalecimiento de la creatividad, la identidad cultural y la innovación tecnológica en el país.

En un posicionamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza; y a la directora del INDAUTOR, Karina Luján Luján, la CIRT destacó la relevancia de las medidas que buscan impulsar el desarrollo del sector audiovisual nacional.

El organismo subrayó que México cuenta con una de las industrias audiovisuales más dinámicas de América Latina, generadora de miles de empleos especializados y con una creciente proyección internacional en la creación de contenidos, series, películas y narrativas digitales.

Entre los puntos celebrados por la industria se encuentran el impulso a incentivos y estímulos fiscales para la producción cinematográfica y audiovisual; la actualización de marcos regulatorios para fortalecer la presencia de contenidos nacionales; la modernización de políticas de derechos de autor y protección a artistas; así como avances en la regulación de la Inteligencia Artificial.

La CIRT reafirmó su compromiso con la promoción del talento nacional, la diversidad cultural y la libertad creativa, y señaló que la nueva política cultural audiovisual brindará certeza a más de 150 mil colaboradores del sector.

Finalmente, destacó que la industria audiovisual es motor de desarrollo económico, cultural y social, y reiteró su disposición para colaborar con instituciones, creadores y la ciudadanía en la construcción de un ecosistema más justo y competitivo.